Дерматолог дала рекомендации по посещению солярия Дерматолог Саперова порекомендовала закрывать особые места при посещении солярия

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При посещении солярия важно закрывать особые места, грудь, родинки, глаза, волосы и татуировки, предупредила врач-дерматолог Ольга Саперова. В беседе с РИАМО специалист порекомендовала использовать специальные наклейки, чтобы закрывать локальные места на теле, которые не должны находиться под воздействием ультрафиолета.

Закрывайте особые места. К таким относятся грудь, глаза, волосы, родинки и татуировки. На глаза — очки, на грудь — верх купальника или стикини, на голову — шапочку. Родинки и татуировки можно прикрыть специальными наклейками, — объяснила врач.

Саперова отметила, что при посещении солярия на теле и на лице не должно оставаться следов косметики, в том числе и уходовой. Врач посоветовала использовать только специальные увлажняющие средства, которые помогут загару лечь ровнее. Дерматолог предостерегла от посещения солярия после косметических процедур — на травмированной коже могут появиться ожоги.

При первом походе на процедуру, по словам специалиста, время посещения не должно превышать 3-5 минут. Саперова отмечает, что посещать солярий не стоит больше трех раз в неделю, а после семи процедур достаточно двух сеансов в месяц, чтобы поддерживать полученный результат. Дерматолог напомнила, что несоблюдение правил может не только не дать желаемого эффекта, но и навредить коже.

Психиатр Владимир Скавыш ранее посоветовал для борьбы с депрессией зимой посещать солярий. По словам специалиста, солнечный свет влияет на выработку серотонина в организме — зимой недостаток гормона счастья можно восполнить во время сеансов в солярии.