Психиатр назвал неожиданный способ борьбы с депрессией зимой Психиатр Скавыш предложил для борьбы с депрессией зимой сходить в солярий

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Уровень инсоляции, который зависит от продолжительности светового дня, способен существенно влиять на настроение человека, поэтому справиться с депрессией зимой могут помочь походы в солярий, рассказал РИАМО психиатр Владимир Скавыш. Он объяснил, что солнечный свет влияет на выработку гормонов счастья — серотонина. Также эксперт посоветовал в холодное время года посещать бассейн и фитнес.

Спросите себя, есть ли у вас возможность ходить в солярий, в бассейн, на фитнес? Если есть — идите! Это тоже способствует активированию выработки медиаторов и других биологически активных веществ в центральной нервной системе (ЦНС), — объяснил Скавыш.

Врач рассказал о скандинавском методе лечения депрессии — фототерапии. Его суть заключается в том, что пациент находится в комнате с белым потолком и яркими светильниками, что также влияет на выработку серотонина. Также психиатр добавил, что поездка в горы способна помочь повысить уровень инсоляции, так как там нет пасмурной погоды.

Терапевт Светлана Бурнацкая ранее рассказала, что побороть осеннюю хандру можно, наполнив свою жизнь яркими деталями и приятными мелочами. Также она посоветовала не зашторивать днем окна и найти в расписании время для прогулок на улице. Помимо того, эксперт призвала следить за режимом сна и поддерживать физическую активность.