Деревянная ложка — ваш кухонный супергерой: как уберечь плиту от убежавшего супа

Знакомая картина: кастрюля бурлит, пена лезет через край, а вам приходится то и дело бросаться к плите, чтобы убрать разлившуюся воду. Но есть хитрость, которой пользуются профессиональные повара, — она сэкономит время и избавит от лишней уборки. Все, что понадобится, — обычная деревянная ложка, которая наверняка есть у вас на кухне.

Положите ложку поперек кастрюли с кипящей жидкостью. Дерево нагревается медленнее металла, поэтому остается относительно прохладным даже над паром. Когда пузырьки достигают деревянной поверхности, они моментально лопаются: пар конденсируется, превращаясь обратно в жидкость.

Так ложка стабилизирует кипение и не дает образоваться избыточной пене. Важно: подойдет только дерево — металлические и пластиковые приборы не сработают. Металл быстро нагревается, а пластик может деформироваться от пара. Используйте этот метод с начала варки, разместив ложку так, чтобы она опиралась на противоположные края кастрюли. Результат — спокойная готовка без сбежавшего супа и грязных конфорок.

