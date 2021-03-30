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Депутаты спросят у Мишустина об уровне жизни россиян

01:12, 31 марта 2021
Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Вопросы о повышении качества жизни населения России намерены задать премьер-министру Михаилу Мишустину во время чтения ежегодного отчёта правительства депутаты Госдумы. Об этом «Известиям» рассказали представители парламентских фракций.

Так, первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил, что все вопросы, которые планируют задать его коллеги, будут касаться повышения уровня жизни населения, в первую очередь — увеличения доходов людей, регулирования цен на продукты питания и индексации пенсий работающим пенсионерам.

В свою очередь первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил о положительной оценке работы правительства за год. По его мнению, в нынешнем году необходимо уделить больше внимания социальной сфере.

Также депутатов волнуют экономические проблемы, с которыми страна столкнулась в период пандемии коронавируса. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, необходимо вывести отечественную экономику из теневого сектора, в котором сейчас работают до 46% компаний, а также отрегулировать слишком высокий уровень налоговой нагрузки на бизнес.

Ранее стало известно, что правительство России продлило действие соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Так, до 1 июня будут продолжать сдерживать рост цен на сахарный песок, а на масло — до 1 октября 2021 года. Об этом писал NEWS.ru.

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