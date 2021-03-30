Депутаты спросят у Мишустина об уровне жизни россиян

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Вопросы о повышении качества жизни населения России намерены задать премьер-министру Михаилу Мишустину во время чтения ежегодного отчёта правительства депутаты Госдумы. Об этом «Известиям» рассказали представители парламентских фракций.

Так, первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил , что все вопросы, которые планируют задать его коллеги, будут касаться повышения уровня жизни населения, в первую очередь — увеличения доходов людей, регулирования цен на продукты питания и индексации пенсий работающим пенсионерам.

В свою очередь первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил о положительной оценке работы правительства за год. По его мнению, в нынешнем году необходимо уделить больше внимания социальной сфере.

Также депутатов волнуют экономические проблемы, с которыми страна столкнулась в период пандемии коронавируса. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, необходимо вывести отечественную экономику из теневого сектора, в котором сейчас работают до 46% компаний, а также отрегулировать слишком высокий уровень налоговой нагрузки на бизнес.

Ранее стало известно, что правительство России продлило действие соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Так, до 1 июня будут продолжать сдерживать рост цен на сахарный песок, а на масло — до 1 октября 2021 года. Об этом писал NEWS.ru.