Депутаты предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь

Депутаты от «Единой России» в парламенте Курганской области предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь и сигареты, а также ряд других товаров. Инициативу озвучил спикер областной думы Дмитрий Фролов, пишут «Известия».

Парламентарии предложили составить список товаров, работ и услуг, на которые не должны тратиться детские пособия. В первую очередь, это алкоголь, сигареты, табачные изделия. Формировать список предлагается федеральному правительству.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой уже в октябре. Также предлагается создать специальный электронный счёт, на котором будут отслеживать все операции с деньгами, выделенными на детей. Планируется, что трата денег только на целевые нужды будет контролироваться.

Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты РФ до конца года изменит правила предоставления пособия на детей от трёх до семи лет и пособия родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет. Перечень объективных причин отсутствия заработка расширят, говорится на странице ведомства.