В Госдуме предложили сделать 3 сентября выходным днём

https://static.news.ru/photo/f03a6ed0-30c8-11eb-b200-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, член фракции ЛДПР Максим Зайцев разработал законопроект, согласно которому предлагается установить новый выходной день 3 сентября в честь Дня окончания Второй мировой войны. В правительстве его инициативу не поддержали.

Мотивы, по которым данный день необходимо сделать нерабочим праздничным днём, не указаны. Предлагаемое законопроектом установление нерабочего праздничного дня приведёт к увеличению издержек работодателей, связанных с оплатой труда работников, а также к увеличению расходов бюджетов всех уровней, — цитирует РИА Новости отзыв кабмина.

При этом в пояснительной записке к законопроекту депутат указал, что введение этого праздничного дня обусловлено укреплением «народной памяти о вкладе России и населения Дальнего Востока в победу над фашизмом».

Как писал NEWS.ru, ранее Госдума отклонила предложенный фракцией ЛДПР законопроект о закреплении за 31 декабря статуса нерабочего дня. Этот законопроект был внесён в Госдуму в ноябре 2019 года. Авторы проекта предлагали в законе закрепить гарантированный выходной за последним днём года начиная с 2021 года. Депутаты отметили, что общее число праздников в производственном календаре меняться не должно.