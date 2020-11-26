Госдума отказалась признать 31 декабря нерабочим днём

https://static.news.ru/photo/66901326-2fe5-11eb-96e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума отклонила предложенный фракцией ЛДПР законопроект о закреплении за 31 декабря статуса нерабочего дня.

Законопроект о введении нерабочего дня 31 декабря был внесён в Госдуму в ноябре 2019 года. Авторы проекта предлагали в законе закрепить гарантированный выходной за последним днём года начиная с 31 декабря 2021 года.

При этом депутаты отмечали, что общее число праздников в производственном календаре меняться не должно.

В сентябре NEWS.ru писал, что Государственная дума планирует рассмотреть законопроект ЛДПР об обязанности правительства обеспечить перенос выходного дня на 31 декабря.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечал, что в действующем законодательстве прописано право правительства делать перенос тех или иных нерабочих дней на очередной календарный год. Однако, по мнению парламентария, чтобы не было повторения ситуации прошлого года, когда решение об объявлении 31 декабря нерабочим днём принималось на уровне регионов или отдельных предприятий, нужно прописать соответствующую обязанность кабмина в законе.

В феврале 2020 года правительственная комиссия уже высказывалась против законопроекта от ЛДПР.

В проекте отзыва кабмина говорится, что действующей редакцией ТК РФ предусмотрено, что выходные дни могут переноситься на другие дни в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

Правительство, таким образом, уже сейчас имеет право переносить один из выходных дней на 31 декабря — дополнительного регулирования этого вопроса не требуется.

В октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет нерабочим днём. В то же время в этом году последний предпраздничный день останется рабочим.