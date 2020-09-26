В Госдуме предлагают законодательно закрепить 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/6a20dfd8-ff53-11ea-af9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума рассмотрит законопроект ЛДПР об обязанности правительства обеспечить перенос выходного дня на 31 декабря. Об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru, организованном при поддержке «Дума ТВ» , сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Тем самым не будет соблазна — переносить или не переносить. Исходя из логики и здравого смысла, исходя из требования наших граждан, 31 декабря всегда должен быть выходным, и именно об этом говорит законопроект, — подчеркнул парламентарий.

Нилов напомнил, что в действующем законодательстве прописано право правительства делать перенос тех или иных нерабочих дней на очередной календарный год. Однако, по мнению парламентария, чтобы не было повторения ситуации прошлого года, когда решение об объявлении 31 декабря нерабочим днём принималось на уровне регионов или отдельных предприятий, нужно прописать соответствующую обязанность кабмина в законе.

В целом мы выходим только на позитивное решение как для граждан, так и для работодателей, потому что все понимают: 31 декабря, за исключением отдельных каких-то сфер, это условно рабочий день, когда никто не работает, и превращается всё это в такую профанацию, — резюмировал депутат.

Как писал NEWS.ru, с похожей инициативой ранее выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Своё предложение она объяснила тем, что по факту в последний день года многие уже не работают.