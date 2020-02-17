https://static.news.ru/photo/c71129c2-5211-11ea-9734-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия правительства РФ не одобрила законопроект депутатов ЛДПР и члена Совфеда Сергея Леонова о переносе выходного дня на 31 декабря.

В проекте отзыва кабмина говорится, что действующей редакцией ТК РФ предусмотрено, что выходные дни могут переноситься на другие дни в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

Кабмин, таким образом, уже сейчас имеет право переносить один из выходных дней на 31 декабря — дополнительного регулирования этого вопроса не требуется.

Как ранее писал NEWS.ru, российские власти рассчитывают провести голосование по конституционным правкам в будний день. В качестве основной даты Кремль рассматривает 22 апреля 2020 года.