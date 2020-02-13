https://static.news.ru/photo/95d3d474-4e5e-11ea-8337-fa163e074e61_660.jpg Фото: voskresenskoe-adm.ru

Законопроект об отмене статьи 138.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконный оборот техсредств, предназначенных для негласного получения информации, внесён на рассмотрение Госдумы. Его авторами являются депутаты от фракции «Справедливая Россия».

Свою инициативу парламентарии обосновали наличием правовой неопределённости в диспозиции статьи, что приводит к необоснованному привлечению к уголовной ответственности. Они также отметили, что данный недостаток нормы УК носит неустранимый характер.

Против идеи депутатов высказались в правительстве. Там указали, что исключение статьи 138.1 из УК может быть воспринято как снижение уровня защиты конституционных прав и свобод граждан, поскольку она находится в соответствующем разделе кодекса, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла пакет законопроектов, который исключает из статьи о шпионаже ряд устройств, которые позволяют вести фотосъёмку, аудио- и видеозапись, но при этом имеют бытовое значение и находятся в свободной продаже. Цель нововведения — исключить возможность необоснованных обвинений граждан в шпионской деятельности.