Депутаты обсудят допуск к использованию охотничьего оружия с 16 лет

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Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что государству необходимо вернуть под свой контроль отрасль обращения с отходами, а потом уже проводить эксперименты по раздельному сбору мусора. По его словам, заниматься переработкой и сортировкой мусора в России частникам до сих пор не выгодно. Кроме того, партия вышла с инициативой оснастить мусоровозы навигаторами ГЛОНАСС и передать функции по вывозу мусора от региональных операторов транспортным компаниям.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается обязать транспортные компании, занимающиеся вывозом бытовых отходов с дворовых территорий, оборудовать контейнеровозы навигаторами системы ГЛОНАСС. Такая мера позволит...