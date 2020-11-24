Депутаты обсудят допуск к использованию охотничьего оружия с 16 лет

Члены Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудят внесение в законодательство изменений, которые разрешат использовать охотничье ружье подросткам с 16 лет в присутствии взрослого, обеспечивающего безопасность охоты. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарёв.
Приглашать на охоту, скажем, ребёнка — здесь тоже должны быть ограничения, чтобы не совсем маленькие. Эти вопросы у нас находятся также на рассмотрении, мы предусматриваем возможность разрешить оружие, если ребёнку 16 лет и больше, до 18 лет. Но в присутствии старшего — отца, который может его обучать и обеспечивать безопасность, — цитирует ТАСС Пискарёва.
Ранее с просьбой проработать этот вопрос в комитет обратилась глава Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева.
Как писал NEWS.ru, на Чукотке вынесен приговор мужчине, застрелившему своего родственника. Подсудимый совершил убийство по ошибке, приняв родича за медведя. В августе 2020 года трое жителей села Снежное отправились на рыбалку. Когда подсудимый собирал дрова для костра, он услышал шум в кустах. Подумав, что это медведь, он четыре раза выстрелил в сторону зарослей из охотничьего ружья. Это, однако, оказался его родственник, который от полученных ран скончался на месте. В суде стрелок полностью признал вину и раскаялся, он был признан виновным