Депутат негативно оценила идею о сдаче асоциальных жильцов в профилактории

Предложение отправлять асоциальных жильцов на реабилитацию в лечебно-трудовые профилактории — избыточная норма. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Москвой 24». Ранее в Торгово-промышленной палате предложили отправлять асоциальных жильцов многоквартирных домов в лечебно-трудовые профилактории.

Думаю, эта норма будет избыточной, поскольку сегодня действующее законодательство располагает всеми необходимыми достаточными санкциями как административного и уголовного, так и гражданского права, которые позволяют регулировать данную сферу жизнедеятельности человека, — пояснила Бессараб.

Она отметила, что любой ущерб, причинённый жильцам многоквартирного дома, должен быть возмещён нарушителем по решению суда. Ограничительные меры по отправке в «профилактории и трудовые лагеря» она назвала пережитком прошлого. По мнению Бессараб, к вопросам принудительного лечения и исправления следует подходить крайне осторожно.

Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин предложил отправлять на реабилитацию в лечебно-трудовые профилактории жильцов многоквартирных домов, которые ведут асоциальный образ жизни.

Ранее Бессараб назвала избыточной мерой идею о премировании россиян за вакцинацию. По её словам, отказавшиеся от вакцинации россияне ведут себя безответственно, ставя под угрозу жизни других людей.