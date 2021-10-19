В Госдуме идею о премии за вакцинацию назвали избыточной и порочной

Премирование россиян за вакцинацию от коронавируса — это избыточная и даже порочная мера, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом пишет «Москва 24».

Мера избыточна, это уже даже как-то порочно. Если мы хотим завтра быть здоровыми, если у нас что-то болит, мы же идём к врачу, предотвращаем своё заболевание или лечим его. То же самое касается и вакцинации, — пояснила Бессараб.

Она аргументировала свою позицию тем, что многие российские врачи работают до изнеможения из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. По её мнению, отказавшиеся от вакцинации россияне ведут себя безответственно, ставя под угрозу жизни других людей. В качестве альтернативы премиям Бессараб предложила ввести ограничительные меры для отказавшихся от вакцинации граждан.

Такое безответственное поведение не заслуживает премирования. То есть если ты перестанешь вести себя безответственно, то мы тебя поощрим. На мой взгляд, нужно просто вводить дополнительные ограничения для граждан, которые подвергают опасности здоровье окружающих и не желают вакцинироваться. Это будет более действенно, — резюмировала Бессараб.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил идею премирования россиян за вакцинацию. По его словам, для достижения результата «все методы хороши», но вряд ли в данной ситуации возможна «поголовная оплата».