Депутат Госдумы заболел COVID и не смог найти нужные лекарства

https://static.news.ru/photo/9dba017c-30b7-11eb-9033-fa163e074e61_660.jpg Федот Тумусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболевший коронавирусом депутат Госдумы Федот Тумусов дождался врачей только на второй день после вызова. Кроме того, по словам парламентария, врач не выдал ему никаких лекарств, а впоследствии их не оказалось и в аптеках.

После инцидента департамент здравоохранения Москвы инициировал проверку. В ведомстве запросили у Тумусова данные поликлиники, в которую он обращался. При этом в депздраве заверили, что в столице имеется трёхмесячный запас лекарств против COVID-19. Однако, по словам депутата, приехавший на вызов врач сказал, что все препараты были раскуплены столичными больницами.

В 95 процентах случаев врач выходит к пациенту в тот же или на следующий день. К некоторым пациентам, если того позволяет состояние, врачи приходят спустя несколько дней, — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова представителей департамента.

В ведомстве уточнили, что такая практика существует из-за возросшей нагрузки на медицинские учреждения Москвы.

Как писал NEWS.ru, оперштаб по противодействию коронавирусу сообщил утром 27 ноября, что за последние сутки в столице выявлено 7918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 77 пациентов. Общее число жертв пандемии среди москвичей достигло 8680.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил ранее, что система здравоохранения Москвы справляется с пандемией коронавируса, но с каждым днём работа становится всё более напряжённой. При этом он отметил, что в Москве достаточно лекарств для лечения пациентов с COVID-19.