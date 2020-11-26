В Москве за сутки выявили 7918 новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/782ffa62-3088-11eb-9e11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в российской столице выявили 7918 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу.

По его данным, общее число выявленных в Москве случаев на сегодняшний составляет 585 095. Также за минувшие сутки из столичных больниц по выздоровлении выписались 6484 пациента с диагностированным ранее коронавирусом. Общее число москвичей, победивших болезнь, составляет 434 902.

Кроме того, за последние 24 часа в Москве от COVID-19 скончались 77 пациентов. Общее число жертв пандемии среди горожан достигло 8680.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр столицы Сергей Собянин заявил, что система здравоохранения Москвы справляется с пандемией коронавируса, но с каждым днём работа становится всё более напряжённой. При этом он отметил, что в Москве достаточно лекарств для лечения пациентов с COVID-19.



