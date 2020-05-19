Депутат Госдумы Максимова вылечилась от коронавируса

Медики Тверской областной клинической больницы приняли решение о выписке депутата Государственной думы от региона Светланы Максимовой. Она лежала в медицинском учреждении с коронавирусом.
Теперь ей предстоит 14 дней соблюдать домашний карантин,
Максимова чувствует себя очень хорошо.
Ранее NEWS.ru писал, что выздоровевший после заражения коронавирусной инфекцией премьер-министр России Михаил Мишустин выразил свою благодарность медицинским специалистам за их самоотверженный труд в период пандемии. Глава правительства высказался на эту тему во время совещания в видеоформате, проводимого президентом Владимиром Путиным.
Добавьте наши новости в избранные источники