Депутат Госдумы Максимова вылечилась от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b3cddf54-99f1-11ea-bda5-fa163e074e61_660.jpg Светлана Максимова Фото: duma.gov.ru

Медики Тверской областной клинической больницы приняли решение о выписке депутата Государственной думы от региона Светланы Максимовой. Она лежала в медицинском учреждении с коронавирусом.

Теперь ей предстоит 14 дней соблюдать домашний карантин, передаёт ТАСС. Об этом журналистам сообщила помощница парламентария.

Максимова чувствует себя очень хорошо.

Ранее NEWS.ru писал, что выздоровевший после заражения коронавирусной инфекцией премьер-министр России Михаил Мишустин выразил свою благодарность медицинским специалистам за их самоотверженный труд в период пандемии. Глава правительства высказался на эту тему во время совещания в видеоформате, проводимого президентом Владимиром Путиным.