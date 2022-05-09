Депутат ГД Слуцкий назвал причину нападения на посла России в Польше Слуцкий: на посла России в Варшаве напали из-за политики властей Польши

Леонид Слуцкий / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева во время возложения цветов на кладбище советских воинов — «возмутительное кощунство», заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий также назвал провокацию «омерзительной выходкой», по его словам, причина произошедшего — «нагнетание русофобской истерии и курс властей Польши на переписывание истории».

Эта омерзительная выходка стала следствием нагнетания русофобской истерии и курса властей [Польши] на переписывание истории. Именно Варшава всегда была одной из первых среди тех, кто занимался откровенным насаждением исторической лжи, варварским образом выкорчёвывал могилы воинов-освободителей и способствовал реинкарнации нацизма в соседней Украине. Ещё раз повторю — это возмутительное кощунство, ещё одна атака на память советского солдата, спасшего мир от фашизма, — добавил Слуцкий.

9 мая в процессе возложения венка на кладбище к захоронению солдат в Варшаве российского дипломата Сергея Андреева облили красной краской. Почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали. По информации РИА Новости, поляки и украинцы преградили путь Андрееву и выкрикивали оскорбления в его адрес. Посол был вынужден покинуть мемориал в сопровождении стражей порядка.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, нападение на российского посла в Польше отражает «курс Запада на реинкарнацию фашизма».