Депутат ГД назвала проблему с доплатами медикам «системной ошибкой»

Депутат Госдумы от Красноларского края Наталья Костенко объснила отсутствие доплат региональным медикам, работающим с заражёнными коронавирусом, «системной ошибкой». Парламентарий пообещала разобраться с этой проблемой.
Я думаю, это системная ошибка. Здесь все виноваты в этой ситуации. Не нужно искать крайнего, а нужно выяснить, где она возникла и устранить, — цитирует депутата «Политика Сегодня».
Она рассказала, что направила запрос властям региона и попросила проконтролировать выплаты медработникам.
Депутат добавила, что в ситуации отчасти виноват федеральный центр. По мнению Костенко, правительству РФ и Минздраву стоит уточнить свои рекомендации относительно выплат, чтобы у врачей не было напрасных ожиданий.
Ранее NEWS.ru писал, что нарушения, касающиеся доплат медикам, выявлены более чем в 10 регионах. Обещанные деньги не получили медработники во Владимирской, Орловской, Курской, Ирутской Мурманской и других областях.