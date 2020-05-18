Общество

Депутат ГД назвала проблему с доплатами медикам «системной ошибкой»

15:48, 18 мая 2020
Наталья Костенко Наталья Костенко Фото: er-duma.ru

Депутат Госдумы от Красноларского края Наталья Костенко объснила отсутствие доплат региональным медикам, работающим с заражёнными коронавирусом, «системной ошибкой». Парламентарий пообещала разобраться с этой проблемой.

Я думаю, это системная ошибка. Здесь все виноваты в этой ситуации. Не нужно искать крайнего, а нужно выяснить, где она возникла и устранить, — цитирует депутата «Политика Сегодня».

Она рассказала, что направила запрос властям региона и попросила проконтролировать выплаты медработникам.

Депутат добавила, что в ситуации отчасти виноват федеральный центр. По мнению Костенко, правительству РФ и Минздраву стоит уточнить свои рекомендации относительно выплат, чтобы у врачей не было напрасных ожиданий.

Ранее NEWS.ru писал, что нарушения, касающиеся доплат медикам, выявлены более чем в 10 регионах. Обещанные деньги не получили медработники во Владимирской, Орловской, Курской, Ирутской Мурманской и других областях.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях