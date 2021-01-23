Дептранс предупредил о блокировке выходов из метро на «Пушкинской»

https://static.news.ru/photo/3563b618-5d71-11eb-b052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Все выходы на станции метро «Пушкинская» и «Тверская» заблокированы в связи с несанкционированной протестной акцией на Пушкинской площади в Москве, предупреждает транспортный департамент московского правительства.

Выход из метро «Пушкинская» и «Тверская» заблокирован участниками несанкционированных публичных мероприятий. Просим пользоваться другими станциями метро, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В дептрансе посоветовали москвичам по возможности отказаться от поездок в центр города.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве силовики начали задерживать граждан, которые 23 января вышли на Пушкинскую площадь, чтобы принять участие в акции протеста в поддержку арестованного на 30 суток оппозиционного политика Алексея Навального. Одним из первых в отделение увели мужчину, который пытался выступить перед собравшимися с речью.

На несанкционированной акции в столице была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.