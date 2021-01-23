Полиция в Москве начала задерживать протестующих

https://static.news.ru/photo/87e2d5f4-5d67-11eb-964c-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

На территории Москвы силовики начали задерживать граждан, которые 23 января вышли на Пушкинскую площадь, чтобы принять участие в акции протеста в поддержку арестованного на 30 суток оппозиционного политика Алексея Навального. Одним из первых в отделение увели мужчину, который пытался выступить перед собравшимися с речью.

В Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

Ранее в столице задержали координатора городского штаба оппозиционера Олега Степанова. Теперь начались задержания на Пушкинской площади. Полицейские патрулируют территорию, на которой проходит акция. Силовики хватают граждан и сажают в автобусы. Транспортные средства стоят на Тверской улице.

Пока все задержанные — это мужчины и молодые люди. По оценкам, задерживают пару человек в минуту, передаёт «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что в московском Главном управлении Министерства внутренних дел предупредили в преддверии 23 января, что за участие в несанкционированных акциях протеста и митингах участники несут административную ответственность.