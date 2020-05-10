Дептранс назвал частые ошибки при оформлении спецпропусков

https://static.news.ru/photo/04986f52-92b9-11ea-ad5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент транспорта столицы призвал москвичей быть внимательными при оформлении пропусков. По данным ведомства, большинство ошибок жители города допускают при указании номера автомобиля в заявке на разрешительный документ.

Люди пропускают буквы или неправильно вводят код региона, говорится в Telegram дептранса. Власти рекомендуют проверять свой пропуск через Telegram-бота «ПроверкаАВТОпропуска».

Ранее NEWS.ru писал о драке между жительницей Москвы и водителем такси из-за недействительного цифрового пропуска. Таксист силой вытащил пассажирку из салона, а она пригрозила убить его «здесь и сейчас», если её проблема не решится.