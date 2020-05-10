Дептранс назвал частые ошибки при оформлении спецпропусков

Департамент транспорта столицы призвал москвичей быть внимательными при оформлении пропусков. По данным ведомства, большинство ошибок жители города допускают при указании номера автомобиля в заявке на разрешительный документ.
Люди пропускают буквы или неправильно вводят код региона,
Ранее NEWS.ru писал о драке между жительницей Москвы и водителем такси из-за недействительного цифрового пропуска. Таксист силой вытащил пассажирку из салона, а она пригрозила убить его «здесь и сейчас», если её проблема не решится.
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