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День солидарности: в Москве проходят акции памяти жертв терактов

17:12, 03 сентября 2020
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в столице проходят акции памяти граждан, погибших в результате террористических атак. Мероприятия проводят некоммерческие организации при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы.

В этот день активисты НКО, молодёжных и ветеранских объединений отдают дань памяти тысячам соотечественников, ставших жертвами атак террористов в театральном центре на Дубровке, в школе в Беслане, в Будённовске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске.

Активисты участвуют в церемониях возложения цветов к памятникам и чтят память жертв терактов минутой молчания.

Самые яркие кадры с мест памятных мероприятий — в галерее NEWS.ru. 

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Беслан

Serge UzakovGlobal Look Press

Разбор завалов на месте террористического акта на улице Гурьянова в Москве, в результате которого погибли 100 человек, 690 человек получили ранения

Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Сотрудники службы спасения выходят из метро, где сегодня на перегоне между станциями «Павелецкая» и «Автозаводская» произошёл взрыв

Савинцев Федор/ТАСС

Спасательные работы на месте террористического взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве, в результате которого погибли 106 человек

Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Люди возлагают цветы к памятному знаку на месте взорванного дома No 19 на улице Гурьянова в Москве

Максим Блинов/РИА Новости

Невский экспресс

XinHua/Global Look Press

Пострадавшей от взрыва в поезде московского метро, следующего от станции «Автозаводская», с помощью спасательных служб удалось выбраться на поверхность

Андрей Камышев/РИА Новости

Белые шары в небе над памятником жертвам теракта в школе № 1 Беслана на пересечении улицы Солянка и Подколокольного переулка во время акции памяти жертв террористических атак в День солидарности в борьбе с терроризмом

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Взрыв на станции метро «Парк Культуры — радиальная»

Владимир Федоренко/РИА Новости

Панихида по погибшим в результате террористического акта в школе Беслана 1–3 сентября 2004 года в церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве

Владимир Трефилов/РИА Новости

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