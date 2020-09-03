День солидарности: в Москве проходят акции памяти жертв терактов

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в столице проходят акции памяти граждан, погибших в результате террористических атак. Мероприятия проводят некоммерческие организации при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы.
В этот день активисты НКО, молодёжных и ветеранских объединений отдают дань памяти тысячам соотечественников, ставших жертвами атак террористов в театральном центре на Дубровке, в школе в Беслане, в Будённовске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске.
Активисты участвуют в церемониях возложения цветов к памятникам и чтят память жертв терактов минутой молчания.
Самые яркие кадры с мест памятных мероприятий — в галерее NEWS.ru.
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Беслан
Serge UzakovGlobal Look Press
Разбор завалов на месте террористического акта на улице Гурьянова в Москве, в результате которого погибли 100 человек, 690 человек получили ранения
Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Сотрудники службы спасения выходят из метро, где сегодня на перегоне между станциями «Павелецкая» и «Автозаводская» произошёл взрыв
Савинцев Федор/ТАСС
Спасательные работы на месте террористического взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве, в результате которого погибли 106 человек
Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Люди возлагают цветы к памятному знаку на месте взорванного дома No 19 на улице Гурьянова в Москве
Максим Блинов/РИА Новости
Невский экспресс
XinHua/Global Look Press
Пострадавшей от взрыва в поезде московского метро, следующего от станции «Автозаводская», с помощью спасательных служб удалось выбраться на поверхность
Андрей Камышев/РИА Новости
Белые шары в небе над памятником жертвам теракта в школе № 1 Беслана на пересечении улицы Солянка и Подколокольного переулка во время акции памяти жертв террористических атак в День солидарности в борьбе с терроризмом
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Взрыв на станции метро «Парк Культуры — радиальная»
Владимир Федоренко/РИА Новости
Панихида по погибшим в результате террористического акта в школе Беслана 1–3 сентября 2004 года в церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве
Владимир Трефилов/РИА Новости
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