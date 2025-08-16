Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Делаю эту заготовку в августе — до весны не парюсь с готовкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хотите зимой варить рассольник за 5 минут? Эта августовская заготовка — ваш спасательный круг! Все овощи уже подготовлены, останется только добавить картошку и мясной бульон. Ароматные огурцы с перловкой сделают ваш суп по-настоящему насыщенным и вкусным.

Нарежьте 1,5 кг огурцов и 800 г помидоров кубиками, 500 г лука и моркови — соломкой. Обжарьте лук с морковью на 125 мл масла, добавьте огурцы и тушите 10 минут. Положите помидоры, 250 г промытой перловки, специи, 300 мл воды. Тушите 25 минут, в конце добавьте уксус. Разложите по стерильным банкам и закатайте.

Зимой просто сварите бульон, добавьте картофель и содержимое банки — ароматный рассольник готов! Перловка в заготовке становится особенно нежной, а огурцы сохраняют свой хруст. Такая заготовка хранится до года и станет вашим любимым способом быстро приготовить вкусный обед!

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

