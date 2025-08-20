Делаю чебуреки, да не простые — из кабачков! Восторг обеспечен

Кабачковые чебуреки с ветчиной и сыром — это вкусная и полезная альтернатива традиционной выпечке. Хрустящая кабачковая корочка снаружи и сочная сырно-ветчинная начинка внутри делают это блюдо идеальным для перекуса или легкого ужина. Готовятся они быстро и просто, а результат превосходит все ожидания!

Натрите 500 г кабачков, отожмите сок и смешайте с 100 г муки и 1 яйцом. Для начинки натрите 60 г сыра и 100 г ветчины, добавьте чеснок и зеленый лук. Жарьте чебуреки на сковороде до золотистой корочки с двух сторон.

Эти чебуреки получаются нежными внутри и хрустящими снаружи. Подавайте их горячими со сметаной или свежими овощами — такое блюдо понравится всей семье!

