19 апреля 2026 в 13:03

Делаем скандинавский сад на участке: нет — перегруженности, да — минимализму и связи с природой

Фото: D-NEWS.ru
Скандинавский сад — это не просто красивый участок, а способ создать спокойное и гармоничное пространство без лишней суеты. Он особенно ценится за ощущение естественности: здесь нет перегруженности деталями, а каждая зона выглядит так, будто возникла сама по себе. Такой подход идеально подходит тем, кто хочет отдыхать в саду, а не постоянно его переделывать.

Главные принципы, на которых держится скандинавский сад:

  • Плавные линии и мягкие формы — никаких строгих углов, газон и дорожки повторяют природный рельеф, создавая ощущение естественного движения пространства.
  • Минимум, но со смыслом — используется немного элементов, но каждый из них продуман и работает на общий вид.
  • Натуральные материалы — дерево, камень, металл без лишней обработки, с сохранением текстуры и природного оттенка.
  • Живые текстуры вместо декора — мох, гравий, кора заменяют привычные украшения и добавляют глубину.
  • Неприхотливые растения — злаки, кустарники и многолетники, которые выглядят красиво весь сезон и не требуют сложного ухода.

Такой сад строится не по строгим правилам, а по ощущению баланса. В нем важно оставить место воздуху, не заполняя каждый угол, но при этом сохранить уют и целостность. В результате получается пространство, которое выглядит спокойно, современно и при этом не теряет актуальности с годами.

Читайте также
Чеснок будет с кулак: главная весенняя подкормка — залог богатого урожая
Общество
Чеснок будет с кулак: главная весенняя подкормка — залог богатого урожая
Сад как в снежных хлопьях: многолетник без забот. Для тех, кто хочет чистую картинку в саду без постоянного ухода
Общество
Сад как в снежных хлопьях: многолетник без забот. Для тех, кто хочет чистую картинку в саду без постоянного ухода
Капуста без слизней и белокрылки: место на даче, где вырастают крепкие, здоровые кочаны
Общество
Капуста без слизней и белокрылки: место на даче, где вырастают крепкие, здоровые кочаны
Сердце замирает от красоты: сажаю, и они в первое же лето цветут шапками
Общество
Сердце замирает от красоты: сажаю, и они в первое же лето цветут шапками
Яркие гребни от кремового до пурпурного: многолетник-трудяга цветет до заморозков и не боится засухи
Общество
Яркие гребни от кремового до пурпурного: многолетник-трудяга цветет до заморозков и не боится засухи
Ольга Шмырева
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

