«Пропаганда процветает»: сайты педофилов подведут под уголовную статью

В Госдуме всерьёз взялись за проблему педофилии — в парламенте готовят сразу несколько законопроектов, ужесточающих наказания. Один из них предлагает давать реальные тюремные сроки за пропаганду сексуальных отношений с детьми и подростками. NEWS.ru пообщался с авторами поправок, которые рассказали, в чём их суть, какова юридическая коллизия и почему с педофилами нельзя обходиться без изоляции от общества.

Законопроект, о котором идёт речь, предполагает добавить к 242-й статье Уголовного кодекса «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» новую подстатью 242.3: «Пропаганда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних». В ней речь идёт о пропаганде совершения действий сексуального характера лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. В зависимости от тяжести деяния и того, совершено ли оно группой лиц по предварительному сговору или нет, предлагаются наказания от двух лет принудительных работ до шестилетнего заключения в тюрьме.

Один из инициаторов этого законопроекта, лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко занимается борьбой с педофилией 11 лет.

На нашу горячую линию ежегодно поступает до 3 тысяч звонков. Поэтому когда речь о пропаганде педофилии — мы знаем, о чём говорим. Существуют страницы во «ВКонтакте», целые сайты, где подобная пропаганда процветает. Люди прямым текстом пишут о том, что они хотят влиять на общество, на то, чтобы законы менялись, чтобы снижался возраст согласия, что «дети имеют право на любовь», даже выпускают учебники для педофилов. Там рассказывается, как сделать так, чтобы ребёнок ничего не рассказал родителям, как запугать, чтобы не рассказал полиции, и так далее, — объясняет Левченко.

По словам лидера движения «Сдай педофила», имеющие тягу к детям делятся на две группы: на тех, кто уже перешёл черту — совершил незаконные действия с ребёнком, и тех, кто ещё этого не сделал, но активно интересуется. Последним как раз активно и говорят, что «это нормально», что «дети хотят, чтобы их любили», и прочее. Левченко уверена, что если сейчас эту практику не пресечь, то в будущем могут появиться серьёзные последствия.

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Как известно, несколько лет назад в России приняли нашумевший закон о «запрете ЛГБТ-пропаганды», как его принято называть. При этом дословно в КоАП он звучит как закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Когда его принимали, много говорилось о том, что он ставит на одну доску геев и педофилов, однако в итоге в законе о педофилии не упоминается. Теоретически можно предположить, что «нетрадиционные сексуальные отношения» включают и её, однако, по словам Анны Левченко, судебная практика показывает, что суд так не считает.

Авторов документа поддерживают в партии «Справедливая Россия — За правду».

Я говорила с лидером справедливороссов Сергеем Мироновым на эту тему. Однако пока у меня есть вопросы к версии законопроекта, уже имеющейся сейчас, в частности к тому, что там сказано, что человек, раскаявшийся и добровольно отказавшийся от противоправных действий, освобождается от уголовного наказания. Моё личное мнение, но этого делать не нужно, — уверена Левченко.

Депутат Госдумы от СЗРП Яна Лантратова в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что в партии поддерживают законопроект, и рассказала, что в ближайшее время должна быть создана рабочая группа по данному вопросу. В неё, среди прочих, войдут Левченко и член Совета по правам человека при президенте РФ Екатерина Винокурова.

Мы подумаем над всеми формулировками и нюансами, которые возникают в вопросе борьбы с пропагандой педофилии. Мы также, конечно, привлечём экспертов из правоохранительных органов, — рассказала Лантратова.



По словам Левченко, уголовная ответственность — единственно возможная в этом вопросе мера, потому что любые другие ограничительные меры, как бы хорошо они ни выглядели на бумаге, на деле неэффективны.

Химическая кастрация не поможет. Во-первых, это медицинская процедура, которая по закону не может применяться насильственно. У неё есть противопоказания. Наконец, она влияет только на эрекцию, а порядка 70% преступлений против несовершеннолетних происходят без классического полового акта. Используются предметы и так далее, не буду перебарщивать с подробностями. Это просто поможет быстрее поймать человека после преступления. Педофила ничего не остановит, у них по-другому работает психика. Ну какой браслет, если даже 20 лет тюрьмы их не останавливает, — объясняет Левченко.

Также на днях стало известно о том, что правительство одобрило законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Этот документ не имеет отношения к инициативе «Справедливой России — За правду». При этом Анна Левченко поддержала и эти поправки.

Речь идёт не о всех педофилах, а о двух категориях: о рецидивистах и тех, кто совершил множественные преступления. Логично, так как педофилы редко ограничиваются одним ребёнком. Рецидив у них 97%. Это очень серьёзное психическое отклонение, которое пока не придумали, как лечить. Как мера устрашения это работать не будет — педофилы так устроены, что их наказание не пугает, не останавливает. Однако пожизненной мерой мы спасём детей, которых рецидивисты могли бы ещё изнасиловать, — делится мнением эксперт.

Законопроект о пожизненном наказании для педофилов внесли в Госдуму в сентябре депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн, Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак. Документ появился после недавнего случая в Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию и освободившийся из тюрьмы 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних девочек. Законопроект также поддержали в Следственном комитете России. В Верховном суде заявили, что не имеют возражений.