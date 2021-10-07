В Верховном суде одобрили ужесточение наказания для педофилов

Законопроект, устанавливающий пожизненный срок для педофилов-рецидивистов, не вызвал возражений у Верховного суда (ВС) России. Об этом говорится в отзыве инстанции, прикреплённом к пакету документов, размещённых в базе нижней палаты парламента, который приводит ТАСС.

Предложение об усилении уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от насильственных преступлений против половой неприкосновенности в целом возражений не вызывает, — указано в отзыве Верховного суда на законопроект.

Тем не менее, указано в отзыве, «по законопроекту имеются замечания юридически-технического характера».

Законопроект разработан и внесён в Госдуму депутатами «Единой России». Он предусматривает пожизненное лишение свободы за педофилию для лиц, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное преступление. Таким же образом авторы документа предлагают наказывать за преступление сексуального характера, совершённое впервые, но в отношении двух и более несовершеннолетних.

Поводом для законодательной инициативы послужил случай в Кузбассе. Там 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух 10-летних девочек. В настоящее время он находится под стражей. Свою вину он признал полностью. Ранее мужчина уже был судим за сексуальное насилие над несовершеннолетним и вышел на свободу в 2019 году.