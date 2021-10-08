В СК поддержали законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Следственный комитет РФ высказался за инициативу о назначении пожизненного срока для лиц, ранее судимых за изнасилование несовершеннолетних. Принятие закона поможет предупредить подобные преступления. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передаёт ТАСС.

Широко обсуждаемая законодательная инициатива о возможности назначения пожизненного лишения свободы лицам, ранее судимым за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в случае повторного совершения ими изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних представляется актуальной. Принятие такого закона будет способствовать и реализации превентивной функции уголовного права, — сказала Петренко.

По её словам, усиление ответственности с целью защиты несовершеннолетних логично и справедливо. Как заявила Петренко, в СК считают, что пенитенциарной системе РФ в большинстве случаев удаётся достичь исправительной цели, однако имеются исключения. Так, ежегодно выносится около 50 приговоров за изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, ранее судимых за подобные преступления.

При этом в общем массиве преступлений против половой неприкосновенности в текущем году в суды направлены уголовные дела, по которым у 114 фигурантов диагностирована педофилия. Вероятность рецидивов для таких лиц существенно повышена, что является крайне опасным. По сути, для них не имеет значения, достиг ли ребёнок 14 лет или он незначительно старше, — подчеркнула представитель СК.

Ранее законопроект, устанавливающий пожизненный срок для педофилов-рецидивистов, поддержал Верховный суд России. Однако,в ведомстве отметили, что имеют замечания юридически-технического характера.

Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России». Документ предусматривает пожизненное заключение для педофилов, ранее привлекавшихся к ответственности за изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Такое же наказание предлагается ввести за подобные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних.

Поводом для инициативы послужил случай в Кузбассе, когда 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух 10-летних девочек. В настоящее время преступник находится под стражей. Свою вину он признал полностью. Мужчина уже был судим за сексуальное насилие над несовершеннолетним и освободился в 2019 году.