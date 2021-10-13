В Минюсте призвали не давать педофилам право на замену реального срока

Педофилы и насильники не должны претендовать на замену реального лишения свободы на принудительные работы. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, добавив, что в ведомстве думают о введении для них барьеров, передаёт РИА Новости.

Мы в настоящее время думаем, чтобы установить барьеры, и далеко не все должны иметь право уйти на принудительные работы с мест лишения свободы. Ну, например, убийство при отягчающих обстоятельствах, педофилы, насильники <...> таким правом не должны обладать, — цитирует его агентство.

Сейчас принудительные работы назначаются по решению суда в качестве альтернативы назначенному ранее лишению свободы.

Ранее законопроект, устанавливающий пожизненный срок для педофилов-рецидивистов, поддержал Верховный суд России.

Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России». Документ предусматривает пожизненное заключение для педофилов, ранее привлекавшихся к ответственности за изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Такое же наказание предлагается ввести за подобные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних.

Поводом для инициативы послужил случай в Кузбассе, когда 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух 10-летних девочек. В настоящее время преступник находится под стражей. Свою вину он признал полностью. Мужчина уже был судим за сексуальное насилие над несовершеннолетним и освободился в 2019 году.

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