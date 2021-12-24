«Давайте перевернём страницу»: Путин о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Во время ежегодной пресс-конференции он рассказал, что Москва не получила никаких доказательств той теории, которую продвигает Запад, и предложил «перевернуть страницу» и перестать говорить об этом.

Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы направляли в другие страны многократно запросы, дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление, — нет ни одного. Дайте нам основания для возбуждения уголовного дела. Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ — дайте нашим специалистам приехать, давайте возьмём пробы, проверим. Молчание. Давайте перевернём страницу, если нечего ответить, — сказал он.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в самолёте, выполнявшем рейс из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. В больнице заявили, что не нашли ядов в организме пострадавшего. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Специалисты из ФРГ сообщили, что политик был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Эту информацию также подтвердили исследователи ОЗХО.

Навальный и его соратники утверждают, что он был отравлен российскими спецслужбами. Российские власти отрицают обвинения.

7 октября Россия ответила на вопросы 45 стран — партнёров по линии ОЗХО о произошедшем с Навальным. В Великобритании не приняли ответы, назвав их попыткой избежать ответственности за отравление политика. Москва, в свою очередь, направила в ОЗХО свой список вопросов для передачи Германии, Франции, Швеции и Великобритании. В частности, дипломаты спросили, кто находился с Навальным, когда его перевозили из Омска в Германию в состоянии комы.