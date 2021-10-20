Шульгин назвал «отписками» ответы стран Запада по Навальному

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин назвал ответы Великобритании, Германии, Франции и Швеции на вопросы российского МИД по делу об отравлении Алексея Навального «пустыми отписками», передаёт РИА Новости. При этом он отметил, что страны ответили одновременно, что говорит о координации.

Шульгин заявил, что Россия ждёт реальных ответов по вопросу Навального. По его словам, направляя вопросы Москве, западные страны — партнёры по ОЗХО ошибаются адресом.

7 октября Москва ответила на вопросы США и 44 стран — партнёров по линии ОЗХО о произошедшем с Навальным. В Великобритании отвергли ответы, назвав их попыткой избежать ответственности за отравление политика. МИД РФ, в свою очередь, направил в ОЗХО ответные вопросы для передачи Германии, Франции, Швеции и Великобритании. В частности, дипломаты спросили, кто сопровождал политика в самолёте, в котором тот летел из Омска в Германию, находясь в искусственной коме.

Это их право, они могут так считать, хотя, казалось бы, исчерпывающие сведения были представлены в приложениях к нашей ноте. С другой стороны, они предоставили нам ответы, которые мы, в свою очередь, считаем совершенно бессодержательными, это просто пустые отписки, — сказал Шульгин.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа 2020 года, во время перелёта рейсом из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Медики заявили об отсутствии ядов в организме Навального. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Немецкие врачи сообщили, что политик был отравлен ингибиторами холинэстеразы. По данным военных токсикологов, отравителями применялось вещество из группы «Новичок». Информацию подтвердили исследователи ОЗХО.

Навальный и его соратники утверждают, что он был отравлен российскими спецслужбами. Российские власти отрицают обвинения.