Дастин Хоффман: гений перевоплощения

Дастин Ли Хоффман родился 8 августа 1937 года в Лос-Анджелесе в семье еврейских эмигрантов. Его отец, Гарри Хоффман, работал мебельщиком, а мать, Лиллиан Голд, была джазовой пианисткой. Детство актера прошло в тени старшего брата Рональда, который снялся статистом в фильме «Мистер Смит едет в Вашингтон». Дастин страдал от комплексов: низкий рост, брекеты и прыщи сделали его изгоем. В 12 лет, играя малютку Тима в школьном спектакле «Рождественская песнь», он шокировал зрителей импровизированной фразой «Храни нас всех Бог, черт побери!», за что был немедленно исключен из учебного заведения.

Трудное начало: 10 лет без признания

Первой страстью Хоффмана была музыка: он учился в Лос-Анджелесской консерватории, но разочаровался в своих способностях. Перелом наступил в колледже Санта-Моники, где он случайно записался на актерский курс. Преподаватель Pasadena Playhouse Барни Браун разглядел в нем потенциал, предсказав: «Тебе стукнет 30, когда добьешься успеха». В 1958 году Хоффман отправился в Нью-Йорк, где четыре раза проваливал прослушивания в актерскую студию Ли Страсберга. Чтобы выжить, мыл посуду, работал санитаром в психиатрической клинике и гардеробщиком в театре Longacre, где тайно изучал игру актеров. Его первая кинороль в комедии The Tiger Makes Out (1967) длилась 45 секунд, а агенты твердили: «У вас не сценическая внешность».

Прорывные роли 1970-х: «Полуночный ковбой» и «Крамер против Крамера»

В 1967 году режиссер Майк Николс искал «блондина-серфера» для «Выпускника», но после пробы Дастина кардинально пересмотрел образ. Его Бенджамин Брэддок — застенчивый юноша, запутавшийся в романе с женой друга (Энн Бэнкрофт), — стал символом мятежа 1960-х. Фильм собрал $104 млн, а 30-летний Хоффман получил номинацию на «Оскар».

«Полуночный ковбой» (1969) принес Дастину Хоффману вторую номинацию за роль хромого туберкулезника Риццо. Чтобы вжиться в образ, он неделями не мылся и ходил с грязными ногтями, а знаменитую фразу «Я иду здесь!» крикнул водителю такси, который едва не сбил его во время съемок.

«Крамер против Крамера» (1979) — первый «Оскар». Хоффман импровизировал в сценах с сыном (Джастин Генри), например в эпизоде с мороженым, где мальчик плакал от настоящей обиды. Его конфликты с Мерил Стрип на съемочной площадке были настолько реалистичны, что актриса позже назвала процесс «психологической пыткой».

«Тутси» (1982) стал триумфом перевоплощения: Хоффман разработал для персонажа-женщины 17 слоев макияжа и часами тренировал походку на каблуках. Роль подарила ему шестой «Золотой глобус».

«Человек дождя» (1988) — второй «Оскар». Хоффман провел год, общаясь с пациентами центра Autism Society, а его точное воспроизведение монотонной речи и навязчивых жестов аутиста Рэймонда Бэббита до сих пор считается эталоном достоверности.

Метод перевоплощения: как Хоффман готовился к ролям

Хоффман — эталон метода Ли Страсберга, где актер проживает жизнь персонажа. Для роли 121-летнего старика в «Маленьком большом человеке» (1970) он изучал язык жестов племени шайеннов и носил линзы, раздражавшие роговицу. В «Ленни» (1974) — биографии комика Ленни Брюса — 9 месяцев отрабатывал стендап-техники, доведя себя до нервного истощения.

Его перфекционизм часто становился испытанием для коллег. На съемках «Марафонца» (1976) Хоффман три дня не спал, готовясь к сцене пыток. Для «Всей президентской рати» он месяц ходил тенью за журналистом Карлом Бернстайном, чью роль исполнял, копируя его привычки, и даже курил те же сигареты.

Личная жизнь: от развода до семейной идиллии

В биографии Дастина Хоффмана личная жизнь — история двух браков. В союзе с первой женой, балериной Энн Бирн (1969–1980), он удочерил ее дочь Карину (1966), родилась общая дочь Дженна (1970). Брак распался, когда Энн возобновила карьеру, а Хоффман отказался от ролей ради ухода за детьми.

В 1980 году он женился на юристе Лизе Готтсеген, с чьей семьей дружил с детства. Их роман начался после похорон деда Лизы, куда Хоффман пришел поддержать ее. По семейной легенде, Лиза в 10 лет сказала бабушке: «Надеюсь, он подождет, я выйду за него», услышав, как Дастин играет на пианино. У пары четверо детей: Джейк (1981), Ребекка (1983), Макс (1984) и Александра (1987). Лиза оставила юриспруденцию, создала бренд парфюмерии Lisa Hoffman Beauty, вдохновленный их медовым месяцем на Гавайях.

В 2013 году Хоффман победил рак, обнаруженный на ранней стадии. А в 2017 году его имя всплыло в скандале с харассментом: ассистентка обвинила его в домогательствах на съемках «Смерти коммивояжера». Актер принес извинения, заявив: «Я с уважением отношусь к женщинам».

Хоффман сегодня: режиссура и наставничество

После 2000 года Хоффман экспериментирует с жанрами. В криминальной комедии «Знакомство с Факерами» (2004) его эксцентричный отец Джекерс стал фаворитом MTV. В драме «История семьи Майровиц» (2017) он сыграл конфликтного патриарха творческой династии, получив признание Каннского фестиваля. Его озвучка мастера Шифу в серии «Кунг-фу Панда» подарила новое поколение поклонников: в 2024 году он появился на премьере четвертой части с внуками.

В 2012 году Дастин дебютировал как режиссер с «Квартетом» — фильмом о музыкантах дома престарелых. «Я понял, что актерское мастерство не дает полного контроля над историей», — объяснил он. Сегодня Хоффман преподает актерское мастерство, повторяя студентам: «Персонаж — это не маска, а твое второе „я“».

Хоффман, отмечающий 88-летие в августе 2025 года, с юмором смотрит на старение: „Больно сознавать, что круг ролей сужается. Теперь играю только стариков!“ Его эпитафия, как он шутит, уже готова: «Я так и знал, что этим кончится».

