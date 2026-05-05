День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 10:29

Дано 3 луковицы и кусочек копченой грудинки: на выходе — ароматный луковый пирог, тесто готовим песочное на масле

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Получается вкусный луковый пирог с насыщенным вкусом. Основа — рассыпчатое песочное тесто на сливочном масле, внутри — мягкий карамелизированный лук и сливочная начинка с копченой грудинкой.

Все просто по ингредиентам, но результат получается совсем не простым.

Ингредиенты для теста: мука — 200 г, сливочное масло — 100 г, соль — щепотка, холодная вода — 2–3 ст. л; для начинки: лук — 2–3 крупные луковицы, копченая грудинка — 100 г, сливочное масло или растительное — 2–3 ст. л.; для заливки: молоко — 400–500 мл, сливочное масло — 40–50 г, мука — 2–3 ст. л., желтки — 2–3 шт., мускатный орех — щепотка, соль и перец — по вкусу.

Муку перетираю с холодным сливочным маслом в крошку, добавляю соль и немного холодной воды, собираю тесто в шар и убираю в холодильник на 30 минут.

Лук нарезаю тонкими полукольцами и медленно обжариваю до мягкости и легкой золотистости — он должен стать сладковатым. Грудинку нарезаю небольшими кусочками.

Для заливки растапливаю масло, добавляю муку, прогреваю и постепенно вливаю молоко, помешивая до густоты. Снимаю с огня, добавляю желтки, соль, перец и мускатный орех.

Тесто раскатываю, выкладываю в форму с бортиками. Смешиваю лук с соусом, выкладываю на основу, сверху распределяю кусочки грудинки.

Выпекаю при 180 °C около 30–35 минут до румяной корочки. Даю немного остыть, чтобы начинка стабилизировалась.

Проверено редакцией
Читайте также
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Вместо манника готовлю египетскую басбусу — нежный пирог из простых ингредиентов
Общество
Вместо манника готовлю египетскую басбусу — нежный пирог из простых ингредиентов
Хрустящие луковые кольца из аэрогриля: идеальный снек без капли лишнего жира и запаха жарки
Общество
Хрустящие луковые кольца из аэрогриля: идеальный снек без капли лишнего жира и запаха жарки
5 мая — Луков день: народные традиции, приметы и поверья о главном овоще
Семья и жизнь
5 мая — Луков день: народные традиции, приметы и поверья о главном овоще
Беру молоко и дрожжи: готовлю японские булочки «Хоккайдо» — нежные, как облако, и пружинистые
Общество
Беру молоко и дрожжи: готовлю японские булочки «Хоккайдо» — нежные, как облако, и пружинистые
пироги
лук
простой рецепт
тесто
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
Посольство РФ: санкции Британии не повлияют на ход СВО
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.