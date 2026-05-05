Дано 3 луковицы и кусочек копченой грудинки: на выходе — ароматный луковый пирог, тесто готовим песочное на масле

Дано 3 луковицы и кусочек копченой грудинки: на выходе — ароматный луковый пирог, тесто готовим песочное на масле

Получается вкусный луковый пирог с насыщенным вкусом. Основа — рассыпчатое песочное тесто на сливочном масле, внутри — мягкий карамелизированный лук и сливочная начинка с копченой грудинкой.

Все просто по ингредиентам, но результат получается совсем не простым.

Ингредиенты для теста: мука — 200 г, сливочное масло — 100 г, соль — щепотка, холодная вода — 2–3 ст. л; для начинки: лук — 2–3 крупные луковицы, копченая грудинка — 100 г, сливочное масло или растительное — 2–3 ст. л.; для заливки: молоко — 400–500 мл, сливочное масло — 40–50 г, мука — 2–3 ст. л., желтки — 2–3 шт., мускатный орех — щепотка, соль и перец — по вкусу.

Муку перетираю с холодным сливочным маслом в крошку, добавляю соль и немного холодной воды, собираю тесто в шар и убираю в холодильник на 30 минут.

Лук нарезаю тонкими полукольцами и медленно обжариваю до мягкости и легкой золотистости — он должен стать сладковатым. Грудинку нарезаю небольшими кусочками.

Для заливки растапливаю масло, добавляю муку, прогреваю и постепенно вливаю молоко, помешивая до густоты. Снимаю с огня, добавляю желтки, соль, перец и мускатный орех.

Тесто раскатываю, выкладываю в форму с бортиками. Смешиваю лук с соусом, выкладываю на основу, сверху распределяю кусочки грудинки.

Выпекаю при 180 °C около 30–35 минут до румяной корочки. Даю немного остыть, чтобы начинка стабилизировалась.