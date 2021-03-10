Данила Поперечный высмеял замедление работы Twitter

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Российский комик Данила Поперечный отреагировал на замедление Роскомнадзором (РКН) работы Twitter в РФ. Блогер опубликовал в этой же социальной сети своё фото с закрытыми глазами.

Это Роскомнадзор уже замедлил Твиттер или просто 27 так ощущаются?, — высмеял решение ведомства Поперечный.

После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов РКН, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития, однако власти связь двух этих фактов отрицают — там заявили, что причиной стал сбой в оборудовании «Ростелекома».

РКН 10 марта принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает заявления США о ситуации с «Радио Свобода» (признано иноагентом в РФ) вмешательством в работу судебной системы России. Москва призывает Вашингтон не только на словах, но и на деле не вмешиваться во внутренние дела других стран.