Захарова оценила заявления США о ситуации с «Радио Свобода»

https://static.news.ru/photo/93ff2c6c-7cec-11eb-b416-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает заявления США о ситуации с «Радио Свобода» (признан иноагентом) вмешательством в работу судебной системы России. Москва призывает Вашингтон не только на словах, но и на деле не вмешиваться во внутренние дела других стран.

Хотелось бы напомнить американским коллегам, что «Радио Свобода» и радио «Свободная Европа» были оштрафованы за многократные нарушения российского законодательства в части, касающейся необходимости элементарной маркировки материалов как иностранного агента. Расцениваем претензии американской стороны как надуманные, как очередную попытку вмешательства в работу судебной системы суверенного государства и вообще в наши внутренние дела, — заявила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва также может принять меры в отношении немецких СМИ, если ФРГ будет воспрепятствовать работе российских представителей прессы.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне обеспокоены решением российского суда, который отклонил жалобы радиостанции «Радио Свобода» за штрафы, принятые из-за маркировки СМИ-иноагентов. Прайс назвал эти штрафы «несправедливыми». Представитель Госдепа подчеркнул, что США продолжит поддерживать независимые международные СМИ в России.

В список «СМИ-иностранных агентов» проекты «Радио Свобода» были включены в конце 2017 года. Материалы этих СМИ обязаны быть помечены соответствующей маркировкой. По закону читатель должен быть проинформирован о том, что материалы таких СМИ преследуют интересы других государств.

Как писал NEWS.ru, РКН составил на «Радио Свобода» 195 протоколов на сумму в 19,3 млн рублей. Ранее это СМИ было оштрафовано на 11 млн рублей за аналогичные нарушения.