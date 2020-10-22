«Дачную амнистию» продлят на пять лет

https://static.news.ru/photo/bc16b374-1468-11eb-bc2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Дачная амнистия» будет продлена на пять лет — до 1 марта 2026 года. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Государственная дума.

Авторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, в число которых вошёл первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Крашенинников ранее говорил о необходимости продления «дачной амнистии», обусловленной пандемией коронавируса.

«Дачная амнистия» подразумевает упрощённый порядок оформления жилых строений на садовых участках. Оно будет осуществляться при наличии прав на земельный участок — на основании технического плана, а также декларации, составленной правообладателем объекта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума приняла законопроект о повторных нарушениях юридическими лицами правил пожарной безопасности. За такой проступок деятельность юрлиц может быть приостановлена на срок до 30 суток.