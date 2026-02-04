Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 09:30

Дачникам назвали одну проблему на участке, которой нужно заняться в феврале

Садовод Туманов: на подтапливаемых участках нужно топить снег уже в феврале

Фото: Ekaterina Sychkova/URA.RU/Global Look Press
Владельцам дач, которые обычно подтапливает весной, необходимо проводить проверки уже в феврале, предупредил в беседе с NEWS.ru председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов. По его словам, если на участке нет стока воды, зарыта водосточная канава или тяжелая для впитывания жидкости почва, вода даже при обычном количестве талого снега может стоять до середины мая.

А сейчас снега много, и на таких подтапливаемых участках будет болото до июня. Естественно, все растения погибнут в этом болоте. Поэтому вы можете подтапливать снег уже сейчас, начать даже в мороз. Вы можете посыпать печной золой поверхность снега, и на солнце снег начнет таять, и потихонечку эта вода будет уходить. Таким способом вы уберете ненужную влагу, — пояснил Туманов.

Ранее член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова заявила, что посадить семена баклажанов, перцев, многолетних и двулетних цветов стоит уже в начале февраля. По ее словам, эти тугорослые культуры характеризуются очень медленным развитием, и, если посадить их позже, велики риски не получить урожай вовремя.

