«Да ладно, решим!»: Горонок рассказал о желании пьяного Ефремова покататься

https://static.news.ru/photo/a9d26bfe-b70c-11ea-9297-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/markgoronok

Актёр Марк Горонок, комментируя смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, вспомнил, что сам чуть не стал жертвой пьяной выходки своего коллеги. Они познакомились в 90-х годах, и уже тогда артист страдал от алкоголизма.

Когда он выпьет, в нём просыпается летающий Бэтмен. Он становился как не в себе. Всё ему было по колено. Прилив адреналина. И вот мы вышли из Дома актёра, и Михаил Ефремов мне сказал: «Поехали, я тебя прокачу на Садовом кольце». Я ему ответил: «Миша, ты обалдел? Ты же выпивший!» Он сказал ещё: «Да ладно, решим!» — рассказал Горонок в интервью KP.RU.

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» считает, что Ефремов всегда выпивал из-за друзей. В тот роковой вечер его тоже могли подтолкнуть к тому, чтобы он сел пьяным за руль.

Очень много людей, которые не состоялись в профессии, говорили: «Миша, давай выпьем!» Им нравилось, что Миша в таком состоянии мог спокойно высказать полицейскому претензию. Для него не было границ и рангов. Я не думаю, что Миша специально сел таким за руль. Он не был наркоманом, это частный случай. Кто-то его спровоцировал. Да и у него, насколько я знаю, незадолго до этого умер близкий друг, — отметил артист.

По его словам, Ефремов, конечно, должен ответить за свой поступок, но в этом нет его вины. Его должны были остановить близкие.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля. Дело актёра могут передать в суд в августе.

Как писал NEWS.ru, ранее певица Любовь Успенская рассказала о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым перед ДТП. По её словам, они общались по телефону за два дня до аварии и артист жаловался ей на состояние здоровья.