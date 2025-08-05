Цветы-гиганты: бутоны вырастают в августе размером с тарелку

Этот цветок-гигант — король позднего лета с огромными яркими соцветиями до 25 см в диаметре. Этот многолетник поражает разнообразием: помпонные, кактусовые, шаровидные и нимфейные сорта расцветают всеми оттенками.

Георгины — настоящее украшение сада. Они цветут до первых заморозков, требуя минимального ухода: полив два раза в неделю и удаление увядших бутонов. Высокорослые сорта (до 1,5 м) создают эффектные акценты, а карликовые (30–40 см) хороши для бордюров.

Особенность георгинов — чем больше срезаешь цветы для букетов, тем пышнее они цветут. Их бутоны вырастают в августе размером с тарелку. Кроме того, эти цветы привлекают бабочек, но отпугивают вредителей, становясь естественным защитником сада.

Ранее был назван многолетник, который вытесняет сорняки, отпугивает вредителей, улучшает почву.