Цветок для тех, у кого гибнет все: выживет в плохой почве и простит забывчивость в поливе

Если вы считаете, что у вас «тяжелая рука» и ни одно растение не приживается, этот цветок для вас. Он выживет в плохой почве и простит забывчивость в поливе. Речь идет о бархатцах.

Эти цветы просто созданы для тех, у кого гибнет все в саду. Их главная суперсила — абсолютная живучесть и терпимость к ошибкам новичка. Бархатцы приживутся на любой, даже самой бедной и плотной почве, выдержат случайную засуху, если вы забудете о поливе на неделю, и не побоятся легких заморозков.

Они будут цвести яркими желтыми, оранжевыми и бордовыми «солнышками» с конца мая и до самых морозов, не требуя подкормок и сложного ухода. Посадить их проще простого: в конце мая купите готовую рассаду или посейте семена прямо в грунт на солнечное или слегка затененное место. После посадки полейте, а дальше они справятся сами.

