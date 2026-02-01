Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 22:31

Этот цветок поразит соседей экзотическими бутонами: цветет с июня до сентября

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы ищете растение, которое станет главным акцентом вашего участка с июня до сентября, обратите внимание на декоративный табак крылатый. Этот цветок поразит соседей экзотическими бутонами и будет цвести все лето.

Растение покоряет не только продолжительностью цветения, но и невероятной формой и ароматом своих бутонов. Каждый цветок напоминает изящную, слегка поникшую звезду. Но главная «фишка» декоративного табака — его сладкий и интенсивный аромат, который особенно усиливается в вечерние и ночные часы, привлекая в сад ночных бабочек. Современные сорта поражают палитрой: от классического белоснежного и нежно-лимонного до насыщенных малиновых, пурпурных и даже зеленоватых оттенков.

Табак абсолютно неприхотлив: он предпочитает солнце или легкую полутень, умеренный полив и любую садовую почву. Для непрерывного цветения достаточно лишь регулярно удалять увядшие цветки.

Ранее был назван цветок, который будет расти под сенью деревьев и у северной стены дома.

Проверено редакцией
Читайте также
Растение для самого темного угла дачи: цветет с начала лета до осени неагрессивными кустиками
Общество
Растение для самого темного угла дачи: цветет с начала лета до осени неагрессивными кустиками
Розы для ленивых дачников: какие кусты растут сами, не болеют и цветут сотнями бутонов без укрытия и лишних хлопот
Общество
Розы для ленивых дачников: какие кусты растут сами, не болеют и цветут сотнями бутонов без укрытия и лишних хлопот
Комнатные растения как с другой планеты: три красавчика для интерьера и чистого воздуха
Общество
Комнатные растения как с другой планеты: три красавчика для интерьера и чистого воздуха
Скромница днем и королева вечером: цветок, который распускает многочисленные бутоны в сумерках
Общество
Скромница днем и королева вечером: цветок, который распускает многочисленные бутоны в сумерках
Цветок, который адаптируется к любой почве — бедной, песчаной, каменистой или тяжелой глинистой
Общество
Цветок, который адаптируется к любой почве — бедной, песчаной, каменистой или тяжелой глинистой
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белгородской области дрон ВСУ уничтожил грузовик и тяжело ранил водителя
Еще два аэропорта на Кавказе закрылись
Житель Новой Москвы нашел в упаковке рыбы опасное вещество
Развод с Бероевым, измена, критика Богомолова: как живет Ксения Алферова
Зеленский рассказал, когда украинские переговорщики отправятся в Абу-Даби
«Я бы умерла»: Долина раскрыла, как смогла пережить ситуацию с квартирой
БПЛА ВСУ повредили многоэтажку в Славянске-на-Кубани
Росавиация ввела ограничения для аэропорта Грозного
Стало известно, что экс-глава МИД Словакии написал Эпштейну о девушках
Егор Бероев раскрыл правду о разводе с Ксенией Алферовой
«Не первую неделю»: Зеленский обрушился на Кличко из-за коллапса в Киеве
«Отдали все сердце этой классной победе»: ЦСКА стал лидером Единой лиги ВТБ
«Что хочу, то и делаю»: Долина ответила на претензии по поводу пруда
Найденного в Таиланде расчлененным россиянина угрожали продать на органы
«Все истощены»: на Украине сделали признание по конфликту
Долина рассказала, куда переехала после скандала с квартирой
Лариса Долина собрала свой первый большой аншлаг в 2026 году
Пушилин рассказал о ситуации на фронте после освобождения Торецкого
Долина раскрыла, на сколько лет себя чувствует
Фильм «Мелания» собрал рекордные $2,9 млн в день премьеры
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.