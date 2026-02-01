Этот цветок поразит соседей экзотическими бутонами: цветет с июня до сентября

Если вы ищете растение, которое станет главным акцентом вашего участка с июня до сентября, обратите внимание на декоративный табак крылатый. Этот цветок поразит соседей экзотическими бутонами и будет цвести все лето.

Растение покоряет не только продолжительностью цветения, но и невероятной формой и ароматом своих бутонов. Каждый цветок напоминает изящную, слегка поникшую звезду. Но главная «фишка» декоративного табака — его сладкий и интенсивный аромат, который особенно усиливается в вечерние и ночные часы, привлекая в сад ночных бабочек. Современные сорта поражают палитрой: от классического белоснежного и нежно-лимонного до насыщенных малиновых, пурпурных и даже зеленоватых оттенков.

Табак абсолютно неприхотлив: он предпочитает солнце или легкую полутень, умеренный полив и любую садовую почву. Для непрерывного цветения достаточно лишь регулярно удалять увядшие цветки.

