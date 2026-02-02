«Это наша земля»: Россия заставит Японию признать правду о Курилах

Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1946 года, был подписан указ о вхождении в состав СССР южного Сахалина и Курильских островов. Он стал частью послевоенного мироустройства и основывался на договоренностях союзников по антигитлеровской коалиции. С тех пор Россия и Япония так и не подписали мирный договор. При этом Токио не оставляет попыток вернуть утерянные земли, из-за чего отношения только ухудшаются. Когда две страны заключат мир и кто может выступить посредником — в материале NEWS.ru.

Как Россия получила Курилы и южный Сахалин

Южный Сахалин и Курильские острова вошли в состав России по итогам Второй мировой войны. В феврале 1945 года на Ялтинской конференции СССР, США и Великобритания договорились, что Советский Союз вступит в войну против Японии, которая была союзницей нацистской Германии. В обмен союзники признали право СССР на возвращение южного Сахалина, утраченного после Русско-японской войны 1904–1905 годов, а также на передачу ему всей Курильской гряды.

Эти договоренности были зафиксированы в официальных документах и стали частью послевоенного урегулирования.

В августе 1945 года СССР объявил войну Японии и провел Маньчжурскую, Южно-Сахалинскую и Курильскую операции. Советские войска за короткий срок разгромили крупнейшую японскую Квантунскую армию (более 1 млн человек), заняли южный Сахалин и Курильские острова. Уже 2 сентября Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, признав свое поражение во Второй мировой войне.

Через несколько месяцев указом Президиума Верховного Совета СССР южный Сахалин и Курильские острова были включены в состав Советского Союза. Россия как правопреемник СССР считает суверенитет над этими территориями полностью законным и не подлежащим пересмотру.

Советско-японская война между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой с одной стороны и Японской империей и Маньчжоу-го с другой, 9 августа — 3 сентября 1945 года. Капитуляция Квантунской армии. Советские войска вступили в Харбин Фото: Израиль Озерский / РИА Новости

Почему Япония отказалась признать результаты войны

По южному Сахалину в Токио претензий к Москве нет, однако тема Курил остается ключевой для японской внешней политики и вызывает множество споров, прежде всего, по поводу южной части архипелага — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. В Токио утверждают, что эти территории якобы не относятся к Курильским островам в их «классическом понимании», а значит, не подпадают под решения союзников по итогам Второй мировой войны. Японская сторона называет их «северными территориями» и ссылается на Симодский трактат 1855 года, по которому эти острова признавались японскими.

Еще один ключевой момент — трактовка Сан-Францисского мирного договора 1951 года. В нем Япония отказалась от прав на южный Сахалин и Курильские острова, однако не было указано в пользу какого государства. Токио использует эту формулировку, чтобы показать, что отказ не означает автоматического признания суверенитета СССР (а затем России) над всеми спорными территориями. Москва в свою очередь указывает, что СССР не участвовал в подписании договора, а суверенитет был установлен на основании итогов войны и решений союзников.

Между Советским Союзом и Японией не был заключен отдельный мирный договор, но состояние войны между странами было прекращено в 1956 году — после подписания совместной декларации, которая обеспечила установление дипломатических отношений, рассказал NEWS.ru доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов. По его словам, отношения Москвы и Токио развивались нормально до тех пор, пока Япония по своей инициативе не присоединилась к санкциям коллективного Запада против России в 2022 году.

«Именно по вине Японии произошли обвал отношений между странами и прекращение политического диалога. Проблема заключается в отсутствии политической воли со стороны Токио. Они не работают с нашей страной и остаются приверженными своим западным партнерам, которые уже сами, как мы с вами видим, начинают понимать, что в общем с Россией нужно дружить», — сказал Нелидов.

Эксперт отметил, что, несмотря на это, Токио сохраняет участие в сахалинских нефтегазовых проектах, отдельные японские компании продолжают работать на территории нашей страны, поддерживается некоторое культурное и образовательное сотрудничество. Он выразил уверенность, что с отменой санкций взаимодействие станет еще более плотным и никаких проблем в восстановлении отношений не будет.

Подписание Акта о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури» в Токийской бухте (2 сентября 1945 г.) Фото: Виктор Темин/ РИА Новости

Что обещает каждый японский премьер

В октябре прошлого года премьер-министр Санаэ Такаити в ходе выступления перед парламентом объявила, что намерена развивать отношения с Россией и заключить официальный мирный договор спустя 80 лет после завершения Второй мировой войны.

«Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации, однако политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему „северных территорий“ (так в Японии называют Южные Курилы. — NEWS.ru) и заключить мирный договор», — объявила Такаити.

Обещание заключить мирный договор ритуальное, его делает каждый японский премьер-министр из года в год, отметил Нелидов. Причем, по его словам, под этим понимается не столько заключение мирного договора, сколько удовлетворение территориальных претензий Японии к России.

«Это претензия, которую мы, естественно, не признаем, считаем необоснованной, поскольку эти территории абсолютно законным и легитимным образом вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и, соответственно, сейчас являются частью Российской Федерации. Их принадлежность обсуждению не подлежит, в том числе согласно тем поправкам в Конституцию, которые были приняты несколько лет назад», — подчеркнул востоковед.

Когда между РФ и Японией будет заключен мир

По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, Москва и Токио не нуждаются в посредниках, так как между ними установлены дипломатические отношения. Однако для продолжения диалога нужна политическая воля.

Токио выбрал путь конфронтации с Москвой в угоду своим западным партнерам, указал в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, Токио сегодня в своей внешней политике продвигает нарративы американской администрации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева) и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги (второй справа) во время встречи на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке Фото: РИА Новости / МИД РФ

«Говорить о немедленном заключении мирного договора сегодня было бы неактуально. Если вы помните, ранее Владимир Путин предлагал заключить мирный договор без предварительных условий и территориальных привязок. Однако японское руководство продолжает настаивать на пересмотре, по сути, итогов Второй мировой войны и раз за разом возвращается к вопросу принадлежности Курильских островов. Для нас же этот вопрос закрыт раз и навсегда. Это наша земля. А Россия своим суверенитетом не торгует», — заключил депутат.

В обозримой перспективе, пока не будет разрешен украинский кризис и нормализованы отношения России с коллективным Западом, никаких подвижек и в диалоге с Японией тоже не будет, уверен Нелидов. По его мнению, восстановление отношений начнется, когда будут достигнуты цели СВО.

«Вопрос о территориальных претензиях Японии в нынешних условиях не имеет никаких перспектив. Очевидно, что Россия никаких уступок Японии делать не будет. Поэтому, если она продолжит настаивать на своих претензиях, диалог ни к чему не приведет. Но если Токио изъявит желание заключить мир на приемлемых для России требованиях, то никаких препятствий для этого нет», — заключил эксперт.

