Обожает полутень: цветок, который будет расти под сенью деревьев и у северной стены дома

Откройте для себя астильбу — шикарный цветок для тенистого участка вашей дачи. В отличие от привычных обитателей солнечных клумб, этот многолетник обожает прохладную полутень и влажную почву.

Его изюминка — пышные, пушистые соцветия-метелки, которые возвышаются над ажурной листвой и напоминают легкие воздушные облака. Цветовая гамма поражает разнообразием: от нежных белых, розовых и сиреневых оттенков до насыщенных красных и фиолетовых. Цветение продолжительное, с конца июня по июль, и даже после него резные листья сохраняют декоративность.

Посадите астильбу под сенью деревьев, у северной стены дома или вдоль забора — и ваш самый неприглядный уголок сада превратится в волшебный, постоянно цветущий оазис.

