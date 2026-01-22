Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 23:23

Обожает полутень: цветок, который будет расти под сенью деревьев и у северной стены дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Откройте для себя астильбу — шикарный цветок для тенистого участка вашей дачи. В отличие от привычных обитателей солнечных клумб, этот многолетник обожает прохладную полутень и влажную почву.

Его изюминка — пышные, пушистые соцветия-метелки, которые возвышаются над ажурной листвой и напоминают легкие воздушные облака. Цветовая гамма поражает разнообразием: от нежных белых, розовых и сиреневых оттенков до насыщенных красных и фиолетовых. Цветение продолжительное, с конца июня по июль, и даже после него резные листья сохраняют декоративность.

Посадите астильбу под сенью деревьев, у северной стены дома или вдоль забора — и ваш самый неприглядный уголок сада превратится в волшебный, постоянно цветущий оазис.

Ранее был назван цветок, который выживет без полива, прополки и подкормки.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курскую область неудачно атаковали десятки дронов ВСУ
Напал со спины и изнасиловал до крови: ужасы дела педофила Иртышова
В Венгрии озвучили, какой миропорядок можно считать неэффективным
Трамп обрушился на «фальшивые» социологические опросы
Кортеж Уиткоффа замечен на выезде из Внуково-2
Правительство РФ рассмотрит стратегию демографического развития ДФО
«Они задачу выполнили»: опасный боеприпас вывезли из Белгорода
РФ бьет рекорды по производству молока: когда оно подешевеет в магазинах
Слон-убийца затоптал более 20 человек в Индии
Суд приостановил дело признавшегося в трех убийствах экс-полицейского
Исследователи рассказали о первой встрече с неизвестным племенем индейцев
В Нидерландах четыре младенца отравились из-за детской смеси
«Какое высокомерие»: во Франции дали жесткий совет Зеленскому
Самолет эмиссара Белого дома вошел в воздушное пространство России
Штраф в 119 млн: в чем виноват пилот, севший в поле и спасший 167 жизней
Почему рынок уходит от мелких подрядчиков к системным игрокам
Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию «Оскар»
Зеленский потребовал от Запада увеличить поддержку Украины
Путин продлил пилотный проект реформы высшего образования
Финн выиграл дело об увольнении из-за смерти питомца
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.