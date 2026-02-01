«Без перекладывания ответственности»: глава МИД Франции о контактах с РФ Глава МИД Франции Барро заявил, что Европа должна иметь канал связи с Россией

Европейские страны должны общаться с Россией, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, это необходимо, чтобы вести диалог без перекладывания ответственности, передает газета Liberation.

Европейцы, которые на данный момент являются основными сторонниками Украины в финансовом и военном вопросах, должны иметь возможность располагать каналом (связи с Россией. — NEWS.ru) для отстаивания своих интересов без перекладывания ответственности на кого-либо, — сказал он.

Барро добавил, что Франция никогда не выступала против радикального отказа от контактов с Россией. Однако такие диалоги должны быть прозрачными по отношению к Украине и европейским союзникам.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал европейские страны отказаться от конфронтации с Москвой и вернуться к дипломатическому диалогу по поводу Украины. Он подчеркнул, что нынешний внешнеполитический курс европейских лидеров ведет лишь к череде бесконечных кризисов.

До этого аналогичное предложение выдвинул сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла. Он считает, что Берлину и Москве пора наладить диалог ради урегулирования украинского конфликта, только дипломатические усилия способны остановить «спираль эскалации».