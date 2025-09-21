Цветок для клумб, бордюров и балконов, который не отцветает до заморозков: посадка в октябре проста

Львиный зев (антирринум) — идеальный неприхотливый многолетник для клумб, бордюров и балконов, который расцветает в июне и не отцветает до заморозков. Он не требует полива, не болеет и привлекает пчел.

Его преимущества: морозостойкость (всходы выдерживают до -5 °C), засухоустойчивость, способность расти на бедных почвах и самосев — растение десятилетиями обновляется без вашего участия.

Посадка в октябре крайне проста: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем песка (2-3 мм) и прижмите доской. Весной львиный зев взойдет сам, а к июню превратится в пышные кусты высотой 20–60 см с колосовидными соцветиями всех цветов радуги. Идеален для клумб, бордюров и балконов — это беспроигрышный вариант для «ленивого» сада!

