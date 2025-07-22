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22 июля 2025 в 15:36

Цветет в дождь и адскую жару! Весь сад в алых самоцветах с мая по август

Фото: IMAGO/Zoonar.com/AnnaReinert/Global Look Press

Астранция «венеция» — роскошь без хлопот! Этот сорт покорил меня своим насыщенным винным оттенком и удивительной стойкостью. Плотные рельефные соцветия выглядят дорого и необычно, словно миниатюрные дизайнерские букеты. Но главное — астранция «венеция» подойдет даже тем, кто бывает на даче лишь по выходным.

Растение совершенно нетребовательно к почве — будет расти и на солнце, и в полутени, главное, чтобы не было застоя воды. Полив нужен только в засуху, а подкормки — раз в сезон (достаточно весенней горсти компоста). После посадки замульчируйте землю корой — это сбережет влагу и избавит от сорняков.

«Венеция» хороша и в саду, и в букетах. Срезанные соцветия стоят в вазе до двух недель! Высота (до 90 см) позволяет создавать эффектные акценты в миксбордерах. Отлично сочетается с хостами, гейхерами и злаками. На зиму обрезаю только сухие стебли — листья уходят под снег зелеными, а весной растение быстро трогается в рост.

Если хотите продлить цветение, удаляйте увядшие головки — это стимулирует новые бутоны. Но даже без этого ухода астранция будет радовать вас с июня до сентября. Идеальный вариант для «сада выходного дня»!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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