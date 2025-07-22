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22 июля 2025 в 10:30

Многолетник «крейзи дейзи» — «лохматый» сорт цветет с июня по сентябрь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многолетник «крейзи дейзи» — «лохматый» сорт цветет с июня по сентябрь! Представляем уникальный сорт махровой ромашки, который превратит обычную клумбу в произведение искусства! Crazy Daisy — это многолетнее растение высотой 60–70 см с необычными «взъерошенными» соцветиями диаметром 7–10 см.

5 причин посадить эту ромашку:

  1. Рекордное цветение — с июня по сентябрь (при своевременном удалении увядших цветков).
  2. Необычная форма — сильно рассеченные лепестки создают эффект кружевного цветка.
  3. Универсальность — идеальна для срезки (стоит в воде до 10 дней), групповых посадок и бордюров.
  4. Морозостойкость — выдерживает до -30 °C при правильном укрытии.
  5. Простота ухода — не требует частых пересадок (деление куста раз в 3–4 года).

Секреты выращивания:

  • Сажайте только на солнечных участках — в тени стебли теряют прочность.
  • Улучшайте почву: на 1 м² внесите 1 ведро песка и 2 ведра перегноя.
  • Поливайте обильно, но не допускайте застоя воды.
  • Осенью обрезайте на высоте 10–15 см и укрывайте лапником.

Интересный факт: сорт Crazy Daisy — результат многолетней селекции, где за «лохматый» вид цветков отвечает редкая мутация (удвоение количества лепестков).

Ранее мы рассказывали о многолетниках, которые цветут с апреля до заморозков! Чудесные «бабочки» в саду.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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