Цветут с апреля до заморозков! Многолетники — чудесные «бабочки» в саду! Виола (Анютины глазки), трогательные цветы с «глазками» – настоящие хамелеоны растительного мира! Виолы поражают многообразием: от классических фиолетово-жёлтых сочетаний до почти чёрных сортов и нежных пастельных оттенков. Их главный секрет – холодостойкость: они цветут с апреля до заморозков, выдерживая понижение температуры до -5 °C.

5 удивительных фактов о виолах

Литературный символ – Шекспир упоминал анютины глазки в «Гамлете» как символ любовных раздумий (Офелия собирала их в букет). Съедобный цветок – лепестки используют для украшения десертов, а во Франции из них делают ароматный сироп для макарон. Ночной аромат – особенно сильный сладкий запах цветы источают в сумерках, привлекая ночных бабочек. Рекордсмен по гибридизации – существует свыше 500 сортов, включая «гигантов» диаметром 10 см. Цветок-трикстер – нижние лепестки с «глазками» служат посадочной площадкой для насекомых-опылителей.

Советы по выращиванию

Для пышного цветения выбирайте солнечные места с притенением в полдень.

Регулярно удаляйте увядшие цветки – это продлит цветение до 8 месяцев!

В жару поливайте под корень – капли воды оставляют ожоги на лепестках.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.