Цветут с апреля до заморозков! Многолетники — чудесные «бабочки» в саду! Виола (Анютины глазки), трогательные цветы с «глазками» – настоящие хамелеоны растительного мира! Виолы поражают многообразием: от классических фиолетово-жёлтых сочетаний до почти чёрных сортов и нежных пастельных оттенков. Их главный секрет – холодостойкость: они цветут с апреля до заморозков, выдерживая понижение температуры до -5 °C.
5 удивительных фактов о виолах
- Литературный символ – Шекспир упоминал анютины глазки в «Гамлете» как символ любовных раздумий (Офелия собирала их в букет).
- Съедобный цветок – лепестки используют для украшения десертов, а во Франции из них делают ароматный сироп для макарон.
- Ночной аромат – особенно сильный сладкий запах цветы источают в сумерках, привлекая ночных бабочек.
- Рекордсмен по гибридизации – существует свыше 500 сортов, включая «гигантов» диаметром 10 см.
- Цветок-трикстер – нижние лепестки с «глазками» служат посадочной площадкой для насекомых-опылителей.
Советы по выращиванию
- Для пышного цветения выбирайте солнечные места с притенением в полдень.
- Регулярно удаляйте увядшие цветки – это продлит цветение до 8 месяцев!
- В жару поливайте под корень – капли воды оставляют ожоги на лепестках.
Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.