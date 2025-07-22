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22 июля 2025 в 07:00

Цветут с апреля до заморозков! Многолетники — чудесные «бабочки» в саду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цветут с апреля до заморозков! Многолетники — чудесные «бабочки» в саду! Виола (Анютины глазки), трогательные цветы с «глазками» – настоящие хамелеоны растительного мира! Виолы поражают многообразием: от классических фиолетово-жёлтых сочетаний до почти чёрных сортов и нежных пастельных оттенков. Их главный секрет – холодостойкость: они цветут с апреля до заморозков, выдерживая понижение температуры до -5 °C.

5 удивительных фактов о виолах

  1. Литературный символ – Шекспир упоминал анютины глазки в «Гамлете» как символ любовных раздумий (Офелия собирала их в букет).
  2. Съедобный цветок – лепестки используют для украшения десертов, а во Франции из них делают ароматный сироп для макарон.
  3. Ночной аромат – особенно сильный сладкий запах цветы источают в сумерках, привлекая ночных бабочек.
  4. Рекордсмен по гибридизации – существует свыше 500 сортов, включая «гигантов» диаметром 10 см.
  5. Цветок-трикстер – нижние лепестки с «глазками» служат посадочной площадкой для насекомых-опылителей.

Советы по выращиванию

  • Для пышного цветения выбирайте солнечные места с притенением в полдень.
  • Регулярно удаляйте увядшие цветки – это продлит цветение до 8 месяцев!
  • В жару поливайте под корень – капли воды оставляют ожоги на лепестках.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.

цветы
сады
огороды
многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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