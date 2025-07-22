Патриарх Кирилл сел за руль КамАЗа и попал на видео

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за рулем флагманского грузовика «Камаз»

Патриарх Кирилл сел за руль КамАЗа и попал на видео

В Сети появилось видео с патриархом Кириллом за рулем КамАЗа в Набережных Челнах. На опубликованных пресс-секретарем главы Татарстана кадрах священнослужитель усаживается за руль, а затем проезжает небольшой участок. Поездка состоялась в рамках посещения научно-технического центра КамАЗа.

Плавность хода и комфортабельность автомобиля КамАЗ-54901 патриарх Кирилл оценил лично, проехав за рулем флагмана модельного ряда К5 по территории научно-исследовательской площадки, — подчеркнули в самой компании.

Там добавили, что предприятие безвозмездно передало Русской православной церкви автобус КамАЗ-5222. В ответ патриарх преподнес компании в дар Казанскую икону Божией Матери.

Ранее в ходе встречи Высшего церковного совета патриарх Кирилл, предстоятель Русской православной церкви, обратил внимание на важность богословского анализа развития искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что технологии ИИ уже оказывают значительное воздействие на общество и требуют пристального внимания со стороны церкви.