Необычный кассир стал звездой в одном из заведений Таиланда Пятилетний пес помогает принимать платежи в тайском ресторане

В одном из ресторанов Таиланда появился необычный кассир — пес по кличке Какао, сообщает The Thaiger. По информации издания, собака помогает 48-летней владелице ресторана Ладдаван Чанхом обслуживать клиентов.

Когда гости протягивают Какао купюру, он спешит на кухню и вручает деньги хозяйке. Вместо привычной зарплаты пес получает мясные шарики — иногда от хозяйки, а иногда от благодарных гостей.

Ладдаван Чанхом рассказала, что однажды к ее ресторану подбросили щенка. Хотя она не была ярой поклонницей собак, женщина прониклась сочувствием к животному и решила оставить его у себя. Теперь Какао официально работает в ресторане в качестве кассира.

Она также отметила, что Какао стал участвовать в расчетах после того, как увидел, как она дает деньги детям перед школой. Собака, казалось, осознала ценность банкнот и начала просить их у своей хозяйки.

История о собаке-кассире привлекла в ресторан множество новых посетителей. Некоторые из них даже приезжают издалека, чтобы пообщаться с этим необычным сотрудником.

Ранее в Колумбии служебная собака по кличке Сансон обнаружила мину и предотвратила гибель 36 человек. Во время выполнения задания пес подорвался, но смог добраться до своего хозяина. Это позволило быстро оказать ему помощь. После этого Сансон больше не сможет нести службу, но его подвиг не останется незамеченным — в официальном сообщении говорится, что память о собаке будет жить в каждом солдате, которого он так храбро защищал.